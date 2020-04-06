Лера Кудрявцева взяла курс на натуральную красоту

Телеведущая Лера Кудрявцева чаще стала вести откровенные беседы со своими подписчиками. Она призналась, что до сих пор ее внешность не была полностью натуральной.

Так, 15 лет назад телеведущей Лере Кудрявцевой установили грудные импланты. После того как один из них лопнул, их пришлось срочно удалять.

Позже Кудрявцева призналась, что у нее накладные ресницы. Однажды после съемки она сняла их, приклеила на лоб и сделала фото.

Во время карантина телеведущая поделилась архивными фото. Подписчики сравнили их и решили, что Кудрявцева удалила гель из губ, в результате они стали выглядеть более естественно. Косметологи, которые также принимали участие в обсуждении, решили, что Лера была одной из первых, кто увеличил губы с помощью полимерного геля. Позже было доказано, что такой способ вреден.

Сама телеведущая пока никак не прокомментировала изменения в своей внешности. Поклонники Кудрявцевой рады, что она решила придерживаться естественности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лера Кудрявцева боится, что у неё коронавирус.