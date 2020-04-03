31-летняя американка Бренна Пеннли отказалась бриться и завоевала популярность в Сети благодаря бодипозитивным фотографиям.
Женщина призналась, что начала сбривать волосы на теле с 11 лет. Став взрослой, она тратила около 100 фунтов стерлингов в месяц на эпиляцию в салоне красоты.
Несмотря на все усилия Бренны, ее молодой человек однажды сказал:
"У тебя усы".
В тот момент вместе с ними в комнате находилась его мать. Она сделала ему замечание, но для Бренны это было неприятно.
Девушка начала публиковать в Instagram фотографии, на которых демонстрировала небритые ноги, подмышки и другие части своего тела. Ее посты привлекли внимание публики, сейчас на аккаунт Бренны Пеннли подписаны почти 25 тысяч человек.
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