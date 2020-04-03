31-летняя американка перестала брить тело после насмешек над ее усами

31-летняя американка Бренна Пеннли отказалась бриться и завоевала популярность в Сети благодаря бодипозитивным фотографиям.

Женщина призналась, что начала сбривать волосы на теле с 11 лет. Став взрослой, она тратила около 100 фунтов стерлингов в месяц на эпиляцию в салоне красоты.

Несмотря на все усилия Бренны, ее молодой человек однажды сказал:

"У тебя усы".

В тот момент вместе с ними в комнате находилась его мать. Она сделала ему замечание, но для Бренны это было неприятно.

Девушка перестала бриться и прославилась

Девушка начала публиковать в Instagram фотографии, на которых демонстрировала небритые ноги, подмышки и другие части своего тела. Ее посты привлекли внимание публики, сейчас на аккаунт Бренны Пеннли подписаны почти 25 тысяч человек.