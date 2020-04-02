23-летняя Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, впервые в жизни приняла участие в откровенной фотосессии. Она снялась в нижнем белье для спецпроекта SRSLY, посвященного бодипозитиву.
Даная Пригожина весит 92 килограмма, у нее 52-й размер одежды. Девушка согласна с тем, что ей есть над чем работать в плане внешности, но в общем ее все устраивает.
По словам Данаи, бодипозитив она принимает, но в разумных пределах. Так, отказ от депиляции, по ее мнению, — это слишком.
Стоит отметить, что сам Иосиф Пригожин советовал дочери похудеть. Отцу Даная может простить такие рекомендации, но от молодых людей она не приемлет таких советов.
Девушкам, у которых есть сомнения по поводу своей фигуры, Даная советует подойти к зеркалу и сказать себе: "Я красивая", а потом спокойно жить дальше.
"Ведь полнота может быть красивой и сексуальной", — говорит Пригожина.
По словам Данаи, главное — это хорошее самочувствие.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мать Пригожина едва не заразилась коронавирусом.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.