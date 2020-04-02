Дочь Иосифа Пригожина приняла участие в бодипозитивной съемке

23-летняя Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, впервые в жизни приняла участие в откровенной фотосессии. Она снялась в нижнем белье для спецпроекта SRSLY, посвященного бодипозитиву.

Полнота может быть красивой и сексуальной

Даная Пригожина весит 92 килограмма, у нее 52-й размер одежды. Девушка согласна с тем, что ей есть над чем работать в плане внешности, но в общем ее все устраивает.

По словам Данаи, бодипозитив она принимает, но в разумных пределах. Так, отказ от депиляции, по ее мнению, — это слишком.

Стоит отметить, что сам Иосиф Пригожин советовал дочери похудеть. Отцу Даная может простить такие рекомендации, но от молодых людей она не приемлет таких советов.

Девушкам, у которых есть сомнения по поводу своей фигуры, Даная советует подойти к зеркалу и сказать себе: "Я красивая", а потом спокойно жить дальше.

"Ведь полнота может быть красивой и сексуальной", — говорит Пригожина.

По словам Данаи, главное — это хорошее самочувствие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мать Пригожина едва не заразилась коронавирусом.