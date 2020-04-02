Финалистом женского конкурса красоты стал мужчина

Оказалось, что под красивым макияжем скрывался молодой человек по имени Илай Дягилев. Ему 22 года, он из Казахстана. Илай работает в модельном бизнесе.

Молодой человек поспорил со своими приятелями, и благодаря этому спору стал знаменитым на весь мир. Илай считает, что в последнее время все девушки стали выглядеть одинаково, пытаясь соответствовать современным стандартам красоты.

И он решил это доказать. Перевоплощение в девушку так хорошо удалось Илаю, что он даже дошел до финала конкурса.

Но, попав в финал, Илая во всем признался, и первое место отдали девушке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Красноярске прошел конкурс красоты среди женщин-военнослужащих.