Мать и дочь потратили $87 тысяч, чтобы выглядеть как Кэти Прайс

Голливудская звезда Кэти Прайс для многих фанатов является эталоном красоты.

Поклонницы звезды 20-летняя Кайла Моррис и ее 38-летняя мама Джорджиана Кларк так хотели стать похожими на Кэти Прайс, что потратили на пластические операции $87 тысяч (почти 7 миллионов рублей).

Кайла еще до своего совершеннолетия работала стриптизёршей и накопила для себя и матери деньги на "преображение".

Но друзья девушки утверждают, что у нее также были отношения с богатым мужчиной, который помог не только ей, но и ее неработающей маме стать похожими на Кэти Прайс.

В результате мама и дочка превратились в совершенно других людей. Мать и дочь прошли через уколы ботокса, наращивание волос, установку грудных имплантов и инъекции филлеров в губы и щеки.

Хотя все изменения женщин не красят, они уверены, что стали красавицами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48-летняя англичанка сделала более 100 операций, чтобы быть как Барби.