Актер Милош Бикович показал лайфхак для красоты кожи

Актер Милош Бикович выложил в Instagram трехминутное видео, в котором он примерил на себя роль бьюти-блогера и рассказал о том, как сохранить красоту кожи лица.

"Итак, если после бурной ночи на следующее утро вы выглядите как я", — начал Милош и далее поделился рецептом маски из огуречной кожуры.

Поклонников восхитило видео.

Актриса Анна Цуканова-Котт также оставила под видео свой комментарий.