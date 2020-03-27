Актер Милош Бикович выложил в Instagram трехминутное видео, в котором он примерил на себя роль бьюти-блогера и рассказал о том, как сохранить красоту кожи лица.
"Итак, если после бурной ночи на следующее утро вы выглядите как я", — начал Милош и далее поделился рецептом маски из огуречной кожуры.
Поклонников восхитило видео.
Актриса Анна Цуканова-Котт также оставила под видео свой комментарий.
"Наконец, выложил что-то без фотошопа", — написала она.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.