В нерабочую неделю в Москве не будут работать заведения оказывающие услуги, требующие личного контакта с человеком. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.
В связи с этим в столице будут закрыты салоны красоты и парикмахерские.
Запрет не распространяется на следующие виды услуг:
Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.
Также запрет не касается дистанционных услуг и услуг по курьерской доставке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мэр Москвы призвал жителей РФ не ездить в столицу.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.