В Москве закроются все парикмахерские и салоны красоты

В нерабочую неделю в Москве не будут работать заведения оказывающие услуги, требующие личного контакта с человеком. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина.

В связи с этим в столице будут закрыты салоны красоты и парикмахерские.

Будут ли исключения?

Запрет не распространяется на следующие виды услуг:

медицинские;

реабилитационные;

услуги по уходу за престарелыми и другими людьми, нуждающимися в уходе;

транспортные;

банковские;

страховые;

услуги ЖКХ и связи;

ритуальные услуги.

Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.

Также запрет не касается дистанционных услуг и услуг по курьерской доставке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мэр Москвы призвал жителей РФ не ездить в столицу.