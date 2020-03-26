Россиянок призвали не превращаться на карантине в "немытых существ"

Стилист Влад Лисовец заявил о том, что во время карантина нужно соблюдать гигиену.

Он напомнил, что карантин — это не повод отказываться от душа.

"Если вы дома с любимым человеком, с семьей, вы должны выглядеть ухоженными", — считает модный эксперт.

Нужно следить за чистотой волос, носить красивую одежду и, самое главное, не превращаться в "немытое существо".

Лисовец считает, что россиянам не нужно ярко краситься, так как уже давно в тренде натуральная красота. Можно только немного подкрасить брови и ресницы, сделать красивую прическу. Тогда после того, как спадет эпидемия, женщины смогут быстрее вернуться к привычному образу жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что визажисты придумали новый тренд — "карантинный" макияж.