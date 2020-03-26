54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников стройными ногами

Помолодевшая 54-летняя Марина Зудина продемонстрировала фанатам стройные ноги.

На черно-белом фото вдова Олега Табакова, облаченная в мини-платье, стоит на окне в туфлях на шпильке. Актриса запечатлена в платье свободного кроя, которое открывает ее длинные стройные ноги. Она выглядит очень молодо, а ее фигуре могут позавидовать многие.

Подписчиков восхитил внешний вид Зудиной. Многие обратились к ней с просьбой раскрыть секрет своей красоты.

"Главную роль в этом вопросе играет хорошая наследственность, ну а потом уже идет уход за собой", — считает актриса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом.