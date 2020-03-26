Американо-ирландская модель Лорен Саммер опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков и рассказала о своих занятиях во время самоизоляции.
На первом фото она запечатлена обнаженной в ванной, в подписи к фото модель сообщила, что очень любит играть в видеоигры и принимать пенную ванну. На второй фотографии Саммер сидит на кровати с обнаженной грудью, которую она прикрывает рулонами туалетной бумаги.
Лорен Саммер — не первая модель, которая устраивает фотосессии во время карантина. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что модель из Дании снялась на природе в купальнике.
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