Модель Лорен Саммер опубликовала откровенное фото во время карантина

Американо-ирландская модель Лорен Саммер опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков и рассказала о своих занятиях во время самоизоляции.

На первом фото она запечатлена обнаженной в ванной, в подписи к фото модель сообщила, что очень любит играть в видеоигры и принимать пенную ванну. На второй фотографии Саммер сидит на кровати с обнаженной грудью, которую она прикрывает рулонами туалетной бумаги.

Лорен Саммер — не первая модель, которая устраивает фотосессии во время карантина. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что модель из Дании снялась на природе в купальнике.