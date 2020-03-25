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Источник Правда.Ру

Визажисты придумали "карантинный" макияж

Красота

Коронавирус — главная тема, которая волнует людей всего мира с начала этого года.

Многие люди, находясь на карантине, начинают совершенствовать свои навыки: кто-то занимается спортом, а кто-то оттачивает мастерство владения кисточкой для макияжа.

Мастера макияжа также затронули тему коронавируса. Они стали делать макияж с красными, синими, зелеными и белыми защитными масками. Причем модели выглядят грустными: многие добавляют на лицо цветную слезинку, чтобы напомнить о печальном периоде своего заточения и жертвах заболевания.

Такой макияж напоминает о необходимости соблюдать карантин в период эпидемии и как можно реже выходить на улицу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Британия ушла на трехнедельный карантин.

макияж эпидемия коронавирус домашний карантин
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