41-летняя Ани Лорак поразила поклонников отличной физической формой

Певице Ани Лорак, как и многим другим звездам, пришлось отменить концерты из-за коронавируса. Но она решила заняться на карантине собой.

На своей странице в Instagram 41-летняя Ани Лорак выложила фотографии, на которых она продемонстрировала своим подписчикам свою эффектную растяжку возле шведской стенки.

Многие поклонники восхитились ее физической формой.