Певице Ани Лорак, как и многим другим звездам, пришлось отменить концерты из-за коронавируса. Но она решила заняться на карантине собой.
На своей странице в Instagram 41-летняя Ани Лорак выложила фотографии, на которых она продемонстрировала своим подписчикам свою эффектную растяжку возле шведской стенки.
Многие поклонники восхитились ее физической формой.
"Шикарная фигура… Идеал женской красоты", "Какая у вас идеальная фигура! Красотка!", — отметили фанаты.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.