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41-летняя Ани Лорак поразила поклонников отличной физической формой

Красота

Певице Ани Лорак, как и многим другим звездам, пришлось отменить концерты из-за коронавируса. Но она решила заняться на карантине собой.

На своей странице в Instagram 41-летняя Ани Лорак выложила фотографии, на которых она продемонстрировала своим подписчикам свою эффектную растяжку возле шведской стенки.

Многие поклонники восхитились ее физической формой.

"Шикарная фигура… Идеал женской красоты", "Какая у вас идеальная фигура! Красотка!", — отметили фанаты.

ани лорак шоу-бизнес
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