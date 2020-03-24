Фитнес-клубы боятся не пережить пандемии коронавируса

Российский рынок фитнес-услуг может не справиться с коронавирусом, поэтому предприниматели обратились за помощью к правительству.

Представители общественного совета при Минспорте, руководители фитнес-ассоциаций, организаторы спортивных соревнований отправили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Из-за эпидемии коронавируса предприниматели вынуждены останавливать работу, сокращать персонал, что может привести к банкротству.

Сообщается, что предприниматели рассчитывают на налоговые каникулы, льготное кредитование и получение субсидий чтобы сохранить рабочие места.

"В настоящее время убытки фитнес-клубов составляют 7-8 млрд рублей в месяц", — сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, где найти время и силы на фитнес.