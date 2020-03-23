В Бразилии парикмахер сделала клиентке укладку на расстоянии

Из-за коронавируса многие люди боятся посещать салоны красоты, но часто желание быть красивым побеждает там, где эпидемия еще не охватила большое количество человек.

Представители бьюти-индустрии также не хотят терять своих клиентов. С целью соблюдения мер, направленных на борьбу с коронавирусом, некоторые парикмахеры прибегают к хитростям.

Так, житель Блуменау (Бразилия) опубликовал в Сети видео, на котором парикмахер делает клиентке укладку на расстоянии в 1,5 метра.

"Моя жена находится на расстоянии 1,5 метра, чтобы избежать заражения коронавирусом", — сообщил муж женщины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жена Тимати продает антисептики в своем салоне красоты за 500 рублей.