Коронавирус помог Собчак избавиться от изъяна во внешности

Телеведущая Ксения Собчак пошутила в Instagram над своей внешностью, заявив, что в ее случае медицинская маска является лучшим аксессуаром красоты.

"Наконец-то настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты", — написала она.

Ксении Собчак понадобилась медицинская маска, чтобы защититься от коронавируса, так как в Москве зараженных на данный момент больше, чем в других городах (191 человек).

Внешность телеведущей стала поводом для насмешек еще с "Дома-2". Многие телезрители называли ее лошадью. Сама же Ксения не давала себя в обиду и даже переодевалась в костюм кобылы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Собчак прокомментировала пандемию коронавируса.