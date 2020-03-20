Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Жена Тимати продает антисептики в своем салоне красоты за 500 рублей

Красота

Из-за коронавируса многие люди сейчас запасаются всеми необходимыми товарами. В первую очередь с полок аптек исчезли медицинские маски и санитайзеры.

Анастасия Решетова, гражданская жена рэпера Тимати, сообщила, что антисептики, которые уже стали чуть ли не дефицитным товаром, можно приобрести в ее салоне красоты. Но продает она их с наценкой. Стоимость продукта составляет 500 рублей.

Данная информация сразу вызвала критику со стороны интернет-пользователей. Поэтому Анастасии пришлось объяснять данную ситуацию.

"Имейте совесть. Я в первую очередь предприниматель, и у меня бизнес, который мне важен по двум причинам: возможность дарить людям красоту и возможность зарабатывать.

В других салонах товары также продаются с наценкой. Это неизбежно", — написала она.

Девушка объяснила, что тоже покупала антисептики "не за мизерную цену", поэтому имеет право продавать их дороже. Решетова отметила, что люди, которых не устраивает такая цена, не будут покупать антисептики в ее салоне красоты.

Темы антисептик салон красоты анастасия решетова
Новости Все >
В съемной квартире в Серпухове нашли брошенного мальчика с запиской
Виртуальная реальность поможет женщинам принять свою внешность
Иностранцы могут автоматически продлить срок пребывания в России
В Иордании из-за коронавируса вводят комендантский час
Жена Тимати продает антисептики в своем салоне красоты за 500 рублей
NASA останавливает сборку ракет для полета на Луну из-за коронавируса
В Париже из-за коронавируса закрыли набережные вдоль Сены
Достопримечательности Китая возобновляют работу
Четыре особенности жилищного кооператива
Pegas Touristik аннулирует зарубежные туры
Последние материалы
Иностранцы могут автоматически продлить срок пребывания в России
В Иордании из-за коронавируса вводят комендантский час
Жена Тимати продает антисептики в своем салоне красоты за 500 рублей
NASA останавливает сборку ракет для полета на Луну из-за коронавируса
В Париже из-за коронавируса закрыли набережные вдоль Сены
Достопримечательности Китая возобновляют работу
За обвал нефтяных рынков снова накажут Россию
Четыре особенности жилищного кооператива
Pegas Touristik аннулирует зарубежные туры
Россияне пережидают пандемию на горных курортах Краснодарского края
Популярное
Новости медицины
Health: мастурбация может защитить от коронавируса

Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.

Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Хоккей. Последние новости
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Кремль
Почему Путин издевается над россиянами?
Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская
Комментарии
Степан Демура: оптимистичные заявления Силуанова - это пропаганда
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Жена Тимати продает антисептики в своем салоне красоты за 500 рублей
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Владелец "Донбасса" рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Что может помешать политической карьере Романа Путина
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Сенегалец из "Карпат" поблагодарил смартфон за то, что "не москаль"
Европа вложит деньги в развитие свободы СМИ в Армении
Валиева рассказала о пятерных и шестерных прыжках в фигурном катании
Что может помешать политической карьере Романа Путина
В МГИМО уверены, что молодая элита России выиграет санкционную войну
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Эксперты рассказали о полезных свойствах молочной ванны
Почему Путин издевается над россиянами?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ