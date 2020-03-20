Жена Тимати продает антисептики в своем салоне красоты за 500 рублей

Из-за коронавируса многие люди сейчас запасаются всеми необходимыми товарами. В первую очередь с полок аптек исчезли медицинские маски и санитайзеры.

Анастасия Решетова, гражданская жена рэпера Тимати, сообщила, что антисептики, которые уже стали чуть ли не дефицитным товаром, можно приобрести в ее салоне красоты. Но продает она их с наценкой. Стоимость продукта составляет 500 рублей.

Данная информация сразу вызвала критику со стороны интернет-пользователей. Поэтому Анастасии пришлось объяснять данную ситуацию.

"Имейте совесть. Я в первую очередь предприниматель, и у меня бизнес, который мне важен по двум причинам: возможность дарить людям красоту и возможность зарабатывать. В других салонах товары также продаются с наценкой. Это неизбежно", — написала она.

Девушка объяснила, что тоже покупала антисептики "не за мизерную цену", поэтому имеет право продавать их дороже. Решетова отметила, что люди, которых не устраивает такая цена, не будут покупать антисептики в ее салоне красоты.