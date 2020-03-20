Эксперты рассказали о полезных свойствах молочной ванны

Царица Древнего Египта Клеопатра, которая славилась своей красотой, принимала молочные ванны.

В чем польза этой процедуры?

"Молоко прекрасно увлажняет кожу и помогает избавиться от аллергических и других высыпаний. Кроме того, молоко даёт осветляющий эффект, что может помочь в борьбе с нежелательной пигментацией", — сообщили эксперты.

Также специалисты отметили, что молоко обладает противовоспалительным и восстанавливающим свойствами, поэтому его можно использовать при солнечных ожогах. Так как молоко содержит белки и минералы, то оно помогает предотвратить появление морщин.

Молоко полезно не только для кожи, но и для волос. Благодаря этому продукту волосы становятся более мягкими и шелковистыми. Но после молочной ванны волосы нужно промывать с шампунем.

Кроме того, с помощью молочной ванны можно вылечить потрескавшиеся пятки.