Царица Древнего Египта Клеопатра, которая славилась своей красотой, принимала молочные ванны.
"Молоко прекрасно увлажняет кожу и помогает избавиться от аллергических и других высыпаний. Кроме того, молоко даёт осветляющий эффект, что может помочь в борьбе с нежелательной пигментацией", — сообщили эксперты.
Также специалисты отметили, что молоко обладает противовоспалительным и восстанавливающим свойствами, поэтому его можно использовать при солнечных ожогах. Так как молоко содержит белки и минералы, то оно помогает предотвратить появление морщин.
Молоко полезно не только для кожи, но и для волос. Благодаря этому продукту волосы становятся более мягкими и шелковистыми. Но после молочной ванны волосы нужно промывать с шампунем.
Кроме того, с помощью молочной ванны можно вылечить потрескавшиеся пятки.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.