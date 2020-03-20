Елена Темникова избавилась от шрамов на щеках с помощью жира с живота

Певица Елена Темникова рассказала, что решилась на необычную процедуру. Артистку в течение длительного времени беспокоили кожные высыпания, вызванные проблемами с щитовидной железой.

Певица хотела избавить от шрамов, которые от них остались. Специалисты из Швейцарии порекомендовали Темниковой процедуру, в процессе которой из живота берут жир, затем из него извлекают из него стволовые клетки и вкалывают их в щёки.

"Шрамы немного ушли, но щёки налились жиром, будто мне 18 лет. Врачи сказал, что 5 лет не буду стареть", — сообщила артистка.

Также она отметила, что это единственная серьезная косметологическая процедура, на которую она решила ради красоты.

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