Певица Елена Темникова рассказала, что решилась на необычную процедуру. Артистку в течение длительного времени беспокоили кожные высыпания, вызванные проблемами с щитовидной железой.
Певица хотела избавить от шрамов, которые от них остались. Специалисты из Швейцарии порекомендовали Темниковой процедуру, в процессе которой из живота берут жир, затем из него извлекают из него стволовые клетки и вкалывают их в щёки.
"Шрамы немного ушли, но щёки налились жиром, будто мне 18 лет. Врачи сказал, что 5 лет не буду стареть", — сообщила артистка.
Также она отметила, что это единственная серьезная косметологическая процедура, на которую она решила ради красоты.
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