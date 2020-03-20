Косметолог рассказала о последствиях ношения масок

Косметолог из Пекина Юй Сяоин рассказала о последствиях ношения защитных масок.

К чему может привести длительное ношение масок?

По словам специалиста, защитные маски, которые люди активно начали скупать из-за коронавируса, при постоянном ношении могут привести к появлению покраснений, аллергий и отёков на коже лица.

Людям с чувствительной кожей нужно особенно внимательно относиться к выбору маски. В состав масок могут входить полипропиленовые волокна, вызывающие повышенную чувствительность кожи.

Также кожа лица начинает потеть, из-за трения на её поверхности и пота могут появляться воспаления и симптомы аллергического дерматита. Тогда нужно умывать тёплой водой с использованием молочка без отдушек.

Если на коже появились какие-либо повреждения, нужно перестать пользоваться косметикой.

В случае серьезных повреждений следует обратиться к врачу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японцы заменяют медицинские маски туалетной бумагой.