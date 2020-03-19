64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом

Певица Лариса Долина поразила поклонников своим "резким омоложением" на съемках шоу "Привет, Андрей". Фотографию звезды опубликовала в Instagram стилист программы Наталья Панченко.

Она сообщила о том, что сделала прическу и макияж для своей любимой певицы Ларисы Долиной.

Пользователи Сети считают, что новой внешностью певица обязана не только стилисту, но и косметологам, и пластическим хирургам.

Некоторые пользователи объяснили "резкое омоложение" певицы просто обработкой фотографии. Также нашлись и те, кто считает, что новый образ — результат серьезной работы Долиной над собой и отличные навыки ее стилиста.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у подруги.