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Источник Правда.Ру

Поклонники раскритиковали фигуру молодой жены Игоря Николаева

Красота

Юлия Проскурякова уже более 10 лет состоит в браке с композитором Игорем Николаевым. Они воспитывают дочь Веронику.

Недавно поклонники Юлии, глядя на ее изменившуюся фигуру, решили, что она беременна. Артистка продемонстрировала свои вокальные данные, но в итоге все стали обсуждать ее внешний вид. Поклонники часто критикуют ее фигуру и странные образы.

В блоге Проскурякова выложила видео подготовки к экзамену по вокалу в ГИТИСе. На занятии Юлия без макияжа и прически, в одежде свободного кроя.

"Предвосхищая разные вопросы, сразу скажу: не беременна, выгляжу так, потому что на репетиции, ни на прическе, ни на гриме, ни в образе…" — подписала она видео.

Судя по видео, Юлия прибавила в весе. А в одежде свободного кроя создается еще и видимость небольшого живота.

В связи с этим подписчики засыпали ее вопросами о беременности, а некоторые раскритиковали ее внешний вид.

"Юленька, вы беременны?", "Просто много кушает", "Фигура напрочь пропала", — написали подписчики.

 

Темы шоу-бизнес игорь николаев юлия проскурякова
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