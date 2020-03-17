Звезда популярного сериала "Возвращение Мухтара" 53-летняя Оксана Сташенко долго не решалась обратиться к услугам пластического хирурга, чтобы сохранить красоты и молодость. Оксана Сташенко проконсультировалась с врачом и решила воспользовалась новым безоперационным методом омоложения под названием ультраформер.
Данная процедура заключается в том, что проблемные участки кожи подвергаются воздействию электрического тока. Процедура довольно болезненная.
"После процедуры появилась отечность и два небольших синяка. В течение недели было сложно открывать рот," — признается артистка.
Спустя месяц, когда синяки и отечность прошли, результаты процедуры стали заметны окружающим. Когда Оксана в очередной раз появилась на съемочной площадке, коллеги восхитились отличной работой ее пластического хирурга.
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