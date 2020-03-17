С наступлением весны многие звезды захотели изменить свою внешность. Не стала исключением и певица Нюша. Она решила стать блондинкой.
В своем микроблоге певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена с длинными локонами, но без любимого шоколадного оттенка.
Нюша покрасила волосы в блонд, но у корней оставила более темный цвет.
По словам артистки, у нее весеннее настроение.
Поклонники звезды пришли в восторг от ее перемен во внешности.
"Блонд очень идёт!", "Какая красота", — написали они.
Муж Нюши был тоже в восторге от ее внешнего вида: Игорь Сивов оставил под постом эмодзи с сердечками.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.