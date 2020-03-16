Эксперты назвали продукты, влияющие на состояние кожи

Специалисты из Германии рассказали, какие продукты помогут сохранить молодость кожи лица.

Это продукты, в которых содержатся каротиноиды

Это морковь, помидоры и перец. Эти овощи можно есть в любом виде.

Помидоры и томатная паста содержат каротиноидный ликопин, который гораздо эффективнее, чем дорогостоящие средства по уходу за лицом.

Томатную пасту лучше добавлять в супы, а также готовить на ее основе различные соусы и заправки. Кроме того, красоту кожи помогут сохранить омега-3 жирные кислоты. Восполнить их дефицит в организме можно, если два раза в неделю употреблять в пищу жирные сорта рыбы.

А вот злоупотреблять десертами не рекомендуется, так как сладкие продукты негативно влияют на состояние кожи, поэтому она становится дряблой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что названы продукты, которые помогают сохранить молодость кожи.