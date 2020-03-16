Лолита Милявская поразила фанатов фигурой в дерзком купальнике

56-летняя певица Лолита Милявская занимается спортом даже на гастролях. Артистка опубликовала в своем Instagram видео, в котором она позирует в купальнике с глубоким декольте. Певица сообщила, что она планирует пойти в бассейн, так как ей "нужно держать себя в тонусе".

"Мой день артиста. Переезд сегодня поездом. Бешеное удовольствие от тура по стране!

Никакого уныния, дорогие мои. Все испытания пройдем вместе и с улыбкой!", — сообщила Лолита.

Поклонники восхитились внешностью певицы.

Стоит напомнить, что в прошлом году Лолита развелась во своим молодым мужем Дмитрием Ивановым. Оказалось, что у него была другая женщина.

После развода артистка, как мнению поклонников, очень похудела и стала выглядеть еще лучше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что певица Лолита собралась замуж в шестой раз.