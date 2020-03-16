56-летняя певица Лолита Милявская занимается спортом даже на гастролях. Артистка опубликовала в своем Instagram видео, в котором она позирует в купальнике с глубоким декольте. Певица сообщила, что она планирует пойти в бассейн, так как ей "нужно держать себя в тонусе".
"Мой день артиста. Переезд сегодня поездом. Бешеное удовольствие от тура по стране!
Никакого уныния, дорогие мои. Все испытания пройдем вместе и с улыбкой!", — сообщила Лолита.
Поклонники восхитились внешностью певицы.
Стоит напомнить, что в прошлом году Лолита развелась во своим молодым мужем Дмитрием Ивановым. Оказалось, что у него была другая женщина.
После развода артистка, как мнению поклонников, очень похудела и стала выглядеть еще лучше.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что певица Лолита собралась замуж в шестой раз.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.