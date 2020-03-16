39-летняя телезвезда Маша Малиновская решила поддержать бодипозитивщиц. На своей странице в Instagram она выложила снимки, на которых запечатлена в ярком боди и леопардовых ботфортах.
"На фото цилюляо, покер-фэйс и место, в котором злобные хайтеры оказываются после смерти", — написала Малиновская.
Подписчики поддержали звезду и написали в комментариях, что она преувеличивает насчёт целлюлита.
"Настоящая попа, выглядит натурально и красиво", — сообщили они.
Ранее специалисты назвали Четыре эффективных способа избавиться от целлюлита.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.