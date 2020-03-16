Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит

39-летняя телезвезда Маша Малиновская решила поддержать бодипозитивщиц. На своей странице в Instagram она выложила снимки, на которых запечатлена в ярком боди и леопардовых ботфортах.

"На фото цилюляо, покер-фэйс и место, в котором злобные хайтеры оказываются после смерти", — написала Малиновская.

Подписчики поддержали звезду и написали в комментариях, что она преувеличивает насчёт целлюлита.

"Настоящая попа, выглядит натурально и красиво", — сообщили они.

Ранее специалисты назвали Четыре эффективных способа избавиться от целлюлита.