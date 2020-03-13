На странице в Instagram 8-летней дочери певца Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появилось фото, на котором девочка запечатлена с оригинальным макияжем. Похоже, что дочке Киркорова, как и ее отцу, нравится все нестандартное и эпатажное.
На снимке у Аллы-Виктории укладка в стиле принцессы Леи, большое количество розовых аксессуаров и глиттер на глазах. Также ей нарисовали большие веснушки в форме сердечек. На девочке надета джинсовка с яркой брошкой.
Киркоров, который сам ведет страницу Аллы-Виктории, написал, что у девочки уже весеннее настроение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Киркоров заявил, что будет болеть за Little Big на "Евровидении".
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.