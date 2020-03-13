Филипп Киркоров показал фото восьмилетней дочери с ярким макияжем

На странице в Instagram 8-летней дочери певца Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появилось фото, на котором девочка запечатлена с оригинальным макияжем. Похоже, что дочке Киркорова, как и ее отцу, нравится все нестандартное и эпатажное.

На снимке у Аллы-Виктории укладка в стиле принцессы Леи, большое количество розовых аксессуаров и глиттер на глазах. Также ей нарисовали большие веснушки в форме сердечек. На девочке надета джинсовка с яркой брошкой.

Киркоров, который сам ведет страницу Аллы-Виктории, написал, что у девочки уже весеннее настроение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Киркоров заявил, что будет болеть за Little Big на "Евровидении".