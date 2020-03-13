Екатерина Стриженова поделилась секретами красоты и молодости

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о своих секретах красоты и молодости.

Стриженова раскрыла секрет "вечной молодости"

Екатерина Стриженова отметила, что, так как у него каждый день прямые эфиры, у нее нет возможности прибегнуть к серьёзным аппаратным манипуляциям, после которых нужна реабилитация. Но, так как для Екатерины очень важно хорошо выглядеть, она раз в полгода делает уколы красоты.

Каждое утро она накладывает патчи или коллагеновую маску. Также она иногда ходит на массаж.

Екатерина рассказала, что ей не приходится решать, делать или не делать пластическую операцию, здесь нужно просто понимать, пора или нет.