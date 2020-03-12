В Ростове на директора салона красоты завели уголовное дело

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении директора косметического салона "Лазер Клиник" за незаконное ведение предпринимательской деятельности.

Красота без лицензии

32-летняя женщина занималась оказанием платных услуг по лазерной эпиляции, не имея лицензии на ведение медицинской деятельности.

За период с 2017 по 2019 гг. она получила 25 миллионов рублей. У подозреваемой изъяли два аппарата лазерной эпиляции, стоимость каждого из них составляла один миллион рублей.

Теперь хозяйке салона красоты грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в салоне красоты, в котором погибла женщина, выявлены нарушения.