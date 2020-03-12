В Челябинске в исправительной колонии №5 состоялся конкурс красоты среди заключенных "Мисс Весна-2020". Членам специальной комиссии нужно было выбрать самую яркую и творческую заключенную.
Участницы представили на конкурсе:
Кроме того, участницы приготовили выпечку и сшили себе наряды.
В результате первое место занял отряд №12 с танцем "Почемучка". Победительница конкурса Анастасия, чтобы показать свои умения, испекла торт "Очарование женственности".
Сообщается, что до колонии девушка занималась изготовлением необычных авторских тортов. Причины, по которым она оказалась в колонии, не разглашаются.
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