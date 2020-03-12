В челябинской женской колонии выбрали самую красивую заключенную

В Челябинске в исправительной колонии №5 состоялся конкурс красоты среди заключенных "Мисс Весна-2020". Членам специальной комиссии нужно было выбрать самую яркую и творческую заключенную.

Участницы представили на конкурсе:

яркие танцы;

красивые песни;

юмористические сценки;

театральные постановки.

Кроме того, участницы приготовили выпечку и сшили себе наряды.

В результате первое место занял отряд №12 с танцем "Почемучка". Победительница конкурса Анастасия, чтобы показать свои умения, испекла торт "Очарование женственности".

Сообщается, что до колонии девушка занималась изготовлением необычных авторских тортов. Причины, по которым она оказалась в колонии, не разглашаются.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таганроге состоялся конкурс красоты для женщин элегантного возраста.