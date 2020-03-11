Дерматологи рассказали, как избежать появления веснушек

Веснушки появляются из-за неравномерного распределения кожного пигмента. Часто это наследственное явление. Веснушки появляются под воздействием солнечных лучей.

Как защитить себя от появления веснушек?

Если человек не хочет, чтобы у него появлялись веснушки, ему лучше избегать солнца. Для этого рекомендуется носить широкополые головные уборы и солнцезащитные зонтики.

Также можно использовать специальные солнцезащитные крема, которые нужно наносить на кожу перед выходом на улицу в солнечный день.

Если же веснушки уже появились на коже, то можно использовать отбеливающие крема.

Также для отбеливания кожи можно использовать и народные средства, например маски на основе творога, простокваши или кефира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как предотвратить появление пигментных пятен.