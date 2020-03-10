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Источник Правда.Ру

Эксперт рассказал, что нужно знать перед посещением салона красоты

Красота

В январе в ивановской салоне красоты сразу после проведения косметической процедуры скончалась женщина. После проверки в салоне были обнаружены многочисленные нарушения

О том, что нужно знать перед походом в салон красоты, в интервью "Правде.Ру" рассказал Петр Борисович Шелищ, председатель Союза потребителей России.

"Нет таких знаний, которые бы свели риски к нулю. Единственное, что тут можно посоветовать, так это обращаться в те салоны красоты, у которых есть своя страница в интернете, в социальных сетях, где вы можете ознакомиться с отзывами.

Отзывы клиентов — это сейчас самая ценная информация для желающего воспользоваться такой услугой, результаты которой очень трудно предсказать. Там очень много индивидуального, очень много зависит от мастерства специалисты и от особенностей того, кто туда идет, — лица, тела, физических особенностей, психических особенностей. Поэтому можно посоветовать в первую очередь ознакомиться с отзывами.

И надо иметь в виду, разумеется, что должно быть разрешение на ведение данной деятельности

В России огромное количество таких заведений, их сложно держать под контролем работников надзорных органов. Какие-то разумные ограничения тут нужны. Важно, чтобы надзорные органы реагировали очень оперативно  на обращение потребителей не в трагических ситуациях, не тогда, когда уже из больницы поступает сигнал, а когда человек остался недоволен, нужно проверять такие жалобы. Сейчас от плановых проверок практически отказались. И правильно сделали, потому что они ничего дают, это коррупционная история", — заключил эксперт.

Ранее специалисты перечислили пять заболеваний, которыми можно заразиться в салонах красоты.

Темы проверка косметология салон красоты
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