48-летняя Лера Кудрявцева показала себя в бикини после операции

В прошлом году телеведущая Лера Кудрявцева решила отказаться от грудных имплантов. Один из них лопнул, из-за чего у звезды были неприятности.

Сейчас у Кудрявцевой натуральный бюст. Недавно она продемонстрировала своим поклонникам свои формы.

В настоящее время звезда находится на отдыхе в ОАЭ. На новом снимке Кудрявцева показала себя с огромным носом.

"Короче ладно, решила опубликовать хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Только нос немного подгорел, уж извините, все- таки 48 лет", — написала телеведущая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей красоты.