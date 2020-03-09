Экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал о накладных зубах певицы

Алла Пугачева раньше пользовалась капой, чтобы скрыть щербинку между зубами. Об этом сообщил экс-супруг певицы Александр Стефанович.

"Накладные зубы потребовались Алле Пугачевой на съемках киноленты "Женщина, которая поет", так как режиссер фильма Александр Орлов требовал, чтобы ее внешность была идеальной", — сообщил Стефанович.

Певица не стеснялась своей щербинки, но Орлов хотел, чтобы она выглядела как звезда Голливуда. Накладные зубы не позволяли артистке есть, кроме того, из-за них у Пугачевой изменилась дикция, поэтому специалистам пришлось избавляться от дефектов речи во время озвучки фильма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что поклонники отметили прекрасный внешний вид Пугачевой на фото.