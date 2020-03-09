Надежда Бабкина призналась в пластических операциях

Надежда Бабкина приняла участие в шоу "Секрет на миллион", в ходе которого певица призналась, что прибегала к услугам пластических хирургов.

19 марта Бабкиной будет 70 лет, но ей удается выглядеть на 15-20 лет моложе. Кожа певицы выглядит прекрасно, морщин нет, поэтому зрители решили, что артистка делала пластические операции.

Певица призналась Лере Кудрявцевой, что она на самом деле подкорректировала свою внешность, но испытывала сильные душевные муки, чтобы пойти на данный шаг.

"После операции я была в ужасе. Я пыталась рассмотреть свое лицо, но от увиденного чуть не упала с кровати", — сообщила Бабкина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Бабкина рассказала о своем похудении.