Анастасия Волочкова решила перейти на парики

Анастасия Волочкова, которая не так давно сделала экстремально короткую стрижку, снова решила удивить своих поклонников.

Она побывала в салоне париков и купила себе несколько штук. Балерина опубликовала фото, на которых она запечатлена с длинными косами, короткими волосами и даже в парике с сиреневыми и красными волосами.

Пока остается загадкой, для чего танцовщице понадобилось такое количество париков. Может быть, это связано с ее профессиональной деятельностью. Но некоторые подписчики звезды считают, что причиной стала именно ее короткая стрижка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анастасия Волочкова высказалась по поводу внешности Ксении Собчак.