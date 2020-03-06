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Анастасия Волочкова решила перейти на парики

Красота
Анастасия Волочкова перешла на парики. Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова, которая не так давно сделала экстремально короткую стрижку, снова решила удивить своих поклонников.

Она побывала в салоне париков и купила себе несколько штук. Балерина опубликовала фото, на которых она запечатлена с длинными косами, короткими волосами и даже в парике с сиреневыми и красными волосами.

Пока остается загадкой, для чего танцовщице понадобилось такое количество париков. Может быть, это связано с ее профессиональной деятельностью. Но некоторые подписчики звезды считают, что причиной стала именно ее короткая стрижка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анастасия Волочкова высказалась по поводу внешности Ксении Собчак.

парик балерина шоу-бизнес анастасия волочкова
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