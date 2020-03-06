Стас Михайлов стал героем нового выпуска YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Внимание зрителей привлекла внешность певца.
Певец сейчас выглядит как другой человек. Поклонники Стаса Михайлова подозревают его в том, что он увлекся пластической хирургией.
Как сообщает "Экспресс-газета", певец действительно сделал пластическую операцию в США.
Михайлова оперировал известный пластический хирург Брайан Новак, который также работает со звёздами Голливуда. Одна из его клиенток — Деми Мур.
Новак работает по технологии, после которой пациенты не нуждаются в реабилитации.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".