Стаса Михайлова прооперировал пластический хирург Деми Мур

Стас Михайлов стал героем нового выпуска YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Внимание зрителей привлекла внешность певца.

Стас Михайлов обзавелся новым лицом

Певец сейчас выглядит как другой человек. Поклонники Стаса Михайлова подозревают его в том, что он увлекся пластической хирургией.

Как сообщает "Экспресс-газета", певец действительно сделал пластическую операцию в США.

Михайлова оперировал известный пластический хирург Брайан Новак, который также работает со звёздами Голливуда. Одна из его клиенток — Деми Мур.

Новак работает по технологии, после которой пациенты не нуждаются в реабилитации.