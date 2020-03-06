Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Стаса Михайлова прооперировал пластический хирург Деми Мур

Красота

Стас Михайлов стал героем нового выпуска YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Внимание зрителей привлекла внешность певца.

Стас Михайлов обзавелся новым лицом

Певец сейчас выглядит как другой человек. Поклонники Стаса Михайлова подозревают его в том, что он увлекся пластической хирургией.

Как сообщает "Экспресс-газета", певец действительно сделал пластическую операцию в США.

Михайлова оперировал известный пластический хирург Брайан Новак, который также работает со звёздами Голливуда. Одна из его клиенток — Деми Мур.

Новак работает по технологии, после которой пациенты не нуждаются в реабилитации.

 

певец деми мур шоу-бизнес стас михайлов пластический хирург пластические операции
Последние материалы
Русский язык стал единственным официальным в ДНР
Готовность №1 по коронавирусу в Москве: Политика или здравый смысл?
13-летняя школьница из Петербурга стала жертвой педофила
Граждане Южной Кореи хотят объявить импичмент президенту
В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей
Почему изобилие игрушек вредно для развития ребенка?
142 тысячи беженцев покинули Турцию
Адвокат Логинова уверен, что дело биатлониста в Италии будет закрыто
Пентагон хочет, чтобы РФ "изменила свое плохое поведение"
В Германии оценили роль России при решении ситуации в Идлибе
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Общество
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Актер Панин захотел сменить гражданство
На депутата Верховной Рады Бужанского напали после телеэфира
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Американская база в Польше под угрозой: в лесу вокруг много зверей
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
В 25 регионах России выросли цены на бензин
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Путин и Эрдоган нашли общий язык в сирийском вопросе
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Очереди в российских поликлиниках могут пополниться иностранцами
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ