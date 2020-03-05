48-летняя англичанка Рэйчел Эвансбез ума от куклы Барби, поэтому делает все, чтобы выглядеть как ее игрушечный кумир.
В детстве Рэйчел говорили, что она "тощая" и сравнивали с куклой. Впоследствии Рэйчел захотела полностью соответствовать образу Барби. Она накупила большое количество розовой одежды, а потом стала увлекаться уколами красоты и филлеров. Рот она подкалывает так, чтобы он замирал в вечной улыбке.
А недавно Рэйчел сделала себе новый нос такой же гладкий и узкий, как у Барби.
Рэйчел перенесла более 100 косметологических процедур и пластических операций, потратив на это $40 тысяч.
Она зарабатывает на своем образе, снимаясь в реалити-шоу, и называет себя "самой старшей Барби в мире".
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