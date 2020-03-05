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Источник Правда.Ру

Татьяна Плаксина возмутила пользователей снимком с небритыми ногами

Красота

Татьяна Плаксина продолжает привлекать к себе внимание с помощью эпатажных фотографий, которые она выкладывает в соцсетях.

После ссоры с матерью (Любовью Успенской - прим.ред.) Татьяна уехала в США к своему отцу. Она активно размещает новые посты в соцсетях и показывает мрачные картины, давая подписчикам темы для размышлений.

30-летняя Татьяна Плаксина показала небритые ноги

Недавно Плаксина выложила в Сети фотографию, сделанную в Коста-Рике. На снимке видно, что она сидит на скамейке и пьет газировку. Но внимание пользователей привлекли небритые ноги Татьяны. Подписчики считают, что она специально привлекает внимание такими эпатажными снимками.

Но некоторые пользователи считают, что Плаксина имеет право фотографироваться так, как считает нужным. Также они отметили, что она похожа на мексиканскую художницу Фриду Кало.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дочь Успенской попросила миллион за правду о матери.

Темы татьяна плаксина любовь успенская
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