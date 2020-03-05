Областной перевозчик "Мострансавто" накануне 8 марта решил провести необычную акцию для пассажиров общественного транспорта.
Шестого марта прямо в автобусах будут открыты салоны красоты. Здесь можно будет сделать прическу или макияж.
Необычным предложением смогут воспользоваться жительницы трех подмосковных городов: Мытищ, Домодедова и Павловского Посада. В этих городах прямо на площадях у вокзалов будут установлены брендированные автобусы, а в них клиентов будут ждать парикмахеры и стилисты. Все услуги будут оказываться бесплатно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге открылся салон красоты Beauty Box.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".