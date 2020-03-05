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Подмосковные автобусы перед 8 марта превратятся в салоны красоты

Красота

Областной перевозчик "Мострансавто" накануне 8 марта решил провести необычную акцию для пассажиров общественного транспорта.

Автобусы превратятся в бесплатные салоны красоты

Шестого марта прямо в автобусах будут открыты салоны красоты. Здесь можно будет сделать прическу или макияж.

Необычным предложением смогут воспользоваться жительницы трех подмосковных городов: Мытищ, Домодедова и Павловского Посада. В этих городах прямо на площадях у вокзалов будут установлены брендированные автобусы, а в них клиентов будут ждать парикмахеры и стилисты. Все услуги будут оказываться бесплатно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге открылся салон красоты Beauty Box.

автобусы салоны красоты московская область
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