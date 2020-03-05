Журналист Гаспарян показал настоящее лицо певицы Ирины Понаровской

Недавно 67-летняя певица Ирина Понаровская приняла участие в съемках передачи, посвященной ее творчеству. Журналист Артур Гаспарян сфотографировался с ней, а снимок опубликовал в Instagram. Стоит отметить, что фото не подвергалось обработке в фоторедакторе.

"Ум, обаяние, невероятная душевность и в то же время аристократизм высочайшего уровня", — написал он.

Также журналист отметил, что Ирина Понаровская, несмотря на возвращение на сцену, редко появляется на публике.

Поклонники певицы также выразили восхищение певицей, отметив ее уникальный стиль, интеллигенцию и аристократическую красоту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лариса Долина восхитила поклонников своим новым образом.