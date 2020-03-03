73-летняя Татьяна Васильева поразила поклонников молодым лицом

Актриса Татьяна Васильева отметила день рождения, ей исполнилось 73 года. Артистка отпраздновала свой день рождения в кругу семьи. Снимки с мероприятия Васильева опубликовала в Istagram.

Актрису поздравили ее сын Филипп Васильев с супругой, дочь Елизавета Мартиросян и внуки звезды — Мирра и Адам.

"Я самая счастливая на свете", — написала под снимками Татьяна Васильева.

Подписчики звезды обратили внимание на то, как прекрасно выглядит актриса.

"Татьяна, вы роскошно выглядите", — восхитились фанаты.

В чем секрет молодости актрисы?

Татьяна Васильева тщательно следит за своей физической формой: она занимается спортом и пользуется услугами пластических хирургов. Недавно актриса сбросила более 20 кг.