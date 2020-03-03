Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

73-летняя Татьяна Васильева поразила поклонников молодым лицом

Красота

Актриса Татьяна Васильева отметила день рождения, ей исполнилось 73 года. Артистка отпраздновала свой день рождения в кругу семьи. Снимки с мероприятия Васильева опубликовала в Istagram.

Актрису поздравили ее сын Филипп Васильев с супругой, дочь Елизавета Мартиросян и внуки звезды — Мирра и Адам.

"Я самая счастливая на свете", — написала под снимками Татьяна Васильева.

Подписчики звезды обратили внимание на то, как прекрасно выглядит актриса.

"Татьяна, вы роскошно выглядите", — восхитились фанаты.

В чем секрет молодости актрисы?

Татьяна Васильева тщательно следит за своей физической формой: она занимается спортом и пользуется услугами пластических хирургов. Недавно актриса сбросила более 20 кг.

актриса вечная молодость татьяна васильева
Последние материалы
Весенний конъюнктивит уже на пороге
Диетолог пояснила, почему русские не могут питаться насекомыми
Эксперт: демократы снимаются с выборов в США по приказу
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Может ли Земля быть выброшена из Солнечной системы?
Писатель Александр Каневский: "Москвичи задают самые каверзные вопросы"
73-летняя Татьяна Васильева поразила поклонников молодым лицом
Кесарево сечение против естественных родов: как лучше
В России создадут сеть бизнес-отелей формата 4 звезды
Более 200 французов подхватили коронавирус
Популярное
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Анжела Якубовская Писатель Александр Каневский: "Москвичи задают самые каверзные вопросы" Анжела Якубовская Соломон Соловьев Мечты и сны, воплощенные в реальность - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова
Комментарии
США окажут гуманитарную помощь Сирии
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Лукашенко хочет взять кредит у США на строительство трубопровода
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Николай Платошкин: поправки в Конституцию - чепуха
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию
Не только русские: почему критикуют поправку о государствообразующем народе
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Жилищная кооперация в России: перспективы развития
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Чем плоха внешняя политика России
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ