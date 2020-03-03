В Петербурге открылся салон красоты Beauty Box

В Московском районе Санкт-Петербурга открылся салон красоты, специализирующийся на аппаратном, ручном массаже и косметологии.

Клиенты салона смогут также воспользоваться и стандартными для салонов услугами: парикмахерскими и по уходу за ногтями.

Салон создан для людей, у которых мало времени

Салон Beauty Box рассчитывает, что его клиентами будут социально активные петербужцы, у которых очень мало времени на посещение таких заведений, в основном это женщины (80%), но и мужчин (20%).

Основное преимущество салона красоты в том, что здесь можно выполнить до 6 процедур всего за 2 часа (в несколько рук), что позволяет сэкономить время.

"Салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию на косметологию обладают рядом преимуществ перед обычными заведениями данного типа. Косметология, с точки зрения бизнеса, является более прибыльным направлением, чем ногтевой сервис и парикмахерские услуги, но клиенты сейчас выбирают комплексное обслуживание, когда за один визит можно получить весь спектр услуг", — сообщила директор центра красоты и косметологии OZ Мария Заливина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве открылся новый бьюти-проект.