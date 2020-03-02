В Москве следователи изъяли более 2000 незарегистрированных косметических медицинских препаратов.
"В ноябре прошлого года обвиняемые занимались сбытом в Зеленоградском округе Москвы незарегистрированных косметических медицинских препаратов. Продажа товара осуществлялась с помощью курьеров. Покупателями были физические и юридические лица. В процессе обыска у подозреваемых нашли более 40 коробок, в каждой из которых было более 50 единиц косметологических медицинских препаратов, на которые не было специализированных сертификатов", — сообщили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Пятерым обвиняемым предъявили обвинение, все они признали вину. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".