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Источник Правда.Ру

Эксперты рассказали, как избавиться от седины без помощи краски

Красота

Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что для того, чтобы не было седины, нужно меньше нервничать. Эксперты подчеркивают, что речь идет о том, как предупредить седину, а не о том, как бороться с уже имеющейся.

Седину вызывает стресс

За естественный цвет волос человека отвечает пигмент меланин. Из-за стресса меланин разрушается. За стресс отвечают гормоны кортизол и адреналин.

Если воздействие стресса слишком велико, то меланоциты погибают, в результате волосы человека седеют, поэтому ему приходится пользоваться краской для волос.

Поэтому, чтобы не сталкиваться с проблемой ранней седины, ученые советуют не нервничать. Для этого можно использовать натуральные растительные успокоительные средства.

волосы седина стресс
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