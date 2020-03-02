Эксперты рассказали, как избавиться от седины без помощи краски

Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что для того, чтобы не было седины, нужно меньше нервничать. Эксперты подчеркивают, что речь идет о том, как предупредить седину, а не о том, как бороться с уже имеющейся.

Седину вызывает стресс

За естественный цвет волос человека отвечает пигмент меланин. Из-за стресса меланин разрушается. За стресс отвечают гормоны кортизол и адреналин.

Если воздействие стресса слишком велико, то меланоциты погибают, в результате волосы человека седеют, поэтому ему приходится пользоваться краской для волос.

Поэтому, чтобы не сталкиваться с проблемой ранней седины, ученые советуют не нервничать. Для этого можно использовать натуральные растительные успокоительные средства.