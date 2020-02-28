21-летняя Катерина Боярская - внучка актера Михаила Боярского и дочь первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.
Девушка является студенткой Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, поэтому, возможно, пойдет по стопам своего знаменитого деда.
Екатерина активно ведет свою страничку в Instagram, у нее уже более 10 тысяч подписчиков. Пользователи восхищаются ее пышными формами, которые она удачно подчеркивает кроп-топами и майками с откровенными вырезами.
Ее часто сравнивают с Анной Семенович в молодости.
Некоторые пользователи считают, что слишком большой бюст портит фигуру Катерины, а кто-то даже советует ей уменьшить грудь с помощью пластической операции.
Недавно девушка ответила на один из таких комментариев, написав:
"У меня все замечательно, никаких проблем. Уменьшить? Не дождетесь", — заявила она.
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22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».