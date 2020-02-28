21-летняя внучка Боярского не собирается делать пластику груди

21-летняя Катерина Боярская - внучка актера Михаила Боярского и дочь первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

Девушка является студенткой Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, поэтому, возможно, пойдет по стопам своего знаменитого деда.

Екатерина активно ведет свою страничку в Instagram, у нее уже более 10 тысяч подписчиков. Пользователи восхищаются ее пышными формами, которые она удачно подчеркивает кроп-топами и майками с откровенными вырезами.

Ее часто сравнивают с Анной Семенович в молодости.

Некоторые пользователи считают, что слишком большой бюст портит фигуру Катерины, а кто-то даже советует ей уменьшить грудь с помощью пластической операции.

Недавно девушка ответила на один из таких комментариев, написав:

"У меня все замечательно, никаких проблем. Уменьшить? Не дождетесь", — заявила она.

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