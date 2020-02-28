Россияне возмутились фотографиями популярного пользователя TikTok Ноэна Юбэнкса, опубликованными в журнале The Face.
На некоторых фото он позирует с обнаженным торсом, закинув руки за голову. Российские пользователи обратили внимание на то, что у модели небритые подмышки, поэтому раскритиковали фотосессию.
"Ноэн, побрей подмышки, серьезно", "Скидываемся на бритву", — написали они в комментариях.
Пост набрал около 800 тысяч лайков.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».