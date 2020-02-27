Анастасия Волочкова высказалась по поводу внешности Ксении Собчак

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак продолжают обмениваться колкостями в адрес друг друга. После того как Собчак побывала у балерины дома и устроила там настоящий обыск, Волочкова убедилась, что светскую львицу ничего не изменит. Между ними снова началась "холодная война".

Ксения Собчак при каждом удобном случае "подкусывает" Волочкову, а та отвечает ей тем же.

Так, недавно в своем микроблоге Ксения написала, что каждый шпагат балерины — это жест отчаяния стареющей женщины. Волочкова в ответ на это заявила, что Собчак постоянно паразитирует на ее имени.

Также балерина подчеркнула, что в отличие от Собчак, лицо которой все обколото и перекроено, она никогда не обращалась к пластическим хирургам, а ее грудь и лицо — настоящие.

"Никому не доверяю свое лицо. Мне это не нужно. Красота и так при мне", — с гордостью написала Волочкова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Волочкова упала на фотосессии из-за своего наряда.