Пять компонентов косметики, которые ошибочно считают опасными

Создательница своей собственной косметики и преподаватель школы красоты "BeautyChance" Анна Шарова оправдала 5 популярных ингредиентов из косметики, которых ошибочно боятся.

Каких компонентов косметики не стоит бояться?

ПАВ (поверхностно-активные вещества)

Эти компоненты являются безопасными, они встречаются в любом средстве для очищения кожи и волос. Без ПАВов сегодня нельзя представить технологию косметики.

Парабены

Это очень большая группа ингредиентов, использование которых в косметических средствах является допустимым.

Силиконы

Силиконы также являются безопасными продуктами. Они встречаются в кремах, шампунях и других эмульсионных формах косметики. Благодаря силиконам обеспечивается распределение средства по коже без разводов. Также они делают волосы гладкими.

Спирт

Принято считать, что если в состав косметического средства входит этиловый спирт, ею нельзя пользоваться. Но это не так. Спирт играет роль консерванта в натуральной и органической косметике.

Консерванты

Консерванты отвечают за микробиологическую чистоту и стабильность, поэтому в этих ингредиентах них нет ничего страшного.