Создательница своей собственной косметики и преподаватель школы красоты "BeautyChance" Анна Шарова оправдала 5 популярных ингредиентов из косметики, которых ошибочно боятся.
ПАВ (поверхностно-активные вещества)
Эти компоненты являются безопасными, они встречаются в любом средстве для очищения кожи и волос. Без ПАВов сегодня нельзя представить технологию косметики.
Парабены
Это очень большая группа ингредиентов, использование которых в косметических средствах является допустимым.
Силиконы
Силиконы также являются безопасными продуктами. Они встречаются в кремах, шампунях и других эмульсионных формах косметики. Благодаря силиконам обеспечивается распределение средства по коже без разводов. Также они делают волосы гладкими.
Спирт
Принято считать, что если в состав косметического средства входит этиловый спирт, ею нельзя пользоваться. Но это не так. Спирт играет роль консерванта в натуральной и органической косметике.
Консерванты
Консерванты отвечают за микробиологическую чистоту и стабильность, поэтому в этих ингредиентах них нет ничего страшного.
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