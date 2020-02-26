Дарья Мороз раскрыла секрет своей красоты и молодости

После развода с Константином Богомоловым Дарья Мороз стала лучше выглядеть. Она сменила имидж, похудела и помолодела.

Поклонники восхищены ее новым образом, но есть и те, кто считает, что Дарья сделала пластическую операцию. Также есть и те, кто советует актрисе обратиться к косметологу.

Дарья решила наконец ответить пользователям и сообщила, что она не обращалась к пластическим хирургам.

Секрет красоты прост

Мороз рассказала, что она просто тщательно ухаживает за кожей лица. Делать пластические операции она не планирует.